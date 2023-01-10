Власники Парі Сен-Жермен мають дуже амбітні плани на 2023 рік щодо покупки акцій топ-клубу.

Інвестиційна група Qatar Sports Investments, яка володіє парижанами, зацікавлена у повному або частковому придбанні Ліверпуля чи Манчестер Юнайтед, стверджує Bloomberg.

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Нещодавно президент ПСЖ Нассер-Аль Хелаїфі проводив перемовини з головою ради директорів Тоттенхема Даніелем Леві щодо покупки частки акцій "шпор". Зустріч мала ознайомчий характер. Окрім цього, на радарах QSI перебувають інші клуби АПЛ та Південної Америки, інформує журналіст Бен Джейкобс.

У 2023 році Qatar Sports Investments прагне зробити амбітні інвестиції у кілька команд. Зараз компанія повністю володіє ПСЖ та 23% акцій португальської Браги.

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