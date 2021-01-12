Акціонери англійського Манчестер Сіті з City Football Group (CFG) оголосили про початок співпраці з латиноамериканським грандом. Холдингу вже належить десяток клубів на чотирьох континентах.

Болівар із Ла-Паса став першим партнерським клубом CFG, повідомляє офіційний сайт компанії.

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Відтепер найтитулованіший клуб Болівії зможе послуговуватися інфраструктурою і контактами групи, а також залучати її тренерів і скаутів. Гендиректор City Football Group Ферран Сорріано задоволений розширенням глобальної присутності холдингу. Крім того, він впевнений, що довготривала співпраця з CFG дозволить Болівару опанувати її широкий спектр досвіду у футбольній індустрії.

Болівар є 29-разовим чемпіоном Болівії. На міжнародній арені "Академія" не здобула трофеїв, але двічі грала у півфіналі Копа Лібертадорес (1986, 2014) та стала фіналістом Копа Судамерікана в 2004-му.

Компанія CFG заснована в 2014 році. Їй належать акції багатьох клубів у різних куточках планети. Зокрема, 100 % акцій Манчестер Сіті, Мельбурн Сіті, Монтевідео Сіті Торке та французький Труа (теж по 100 %), бельгійський Ломмель (99 %), Нью-Йорк Сіті (80 %), Мумбай Сіті (65 %), Жирона (44,3 %), Сичуань Цзюню (28 %) та Йокогама Марінос (20 %).

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