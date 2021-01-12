Акционеры английского Манчестер Сити из City Football Group (CFG) объявили о начале сотрудничества с латиноамериканским грандом. Холдингк уже принадлежит десяток клубов на четырех континентах.

Боливар из Ла-Паса стал первым партнерским клубом CFG, сообщает официальный сайт компании.

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Отныне самый титулованный клуб Боливии сможет пользоваться инфраструктурой и контактами группы, а также привлекать ее тренеров и скаутов. Гендиректор City Football Group Ферран Сорриано доволен расширением глобального присутствия холдинга. Кроме того, он уверен, что долговременное сотрудничество с CFG позволит Боливару овладеть её широким спектром опыта в футбольной индустрии.

Боливар является 29-кратным чемпионом Боливии. На международной арене "Академия" не брала трофеи, но дважды играла в полуфинале Копа Либертадорес (1986, 2014) и стала финалистом Копа Судамерикана в 2004-м.

Компания CFG основана в 2014 году. Ей принадлежат акции многих клубов в разных уголках планеты. В частности, 100 % акций Манчестер Сити, Мельбурн Сити, Монтевидео Сити Торки и французский Труа (тоже по 100 %), бельгийский Ломмель (99 %), Нью-Йорк Сити (80 %), Мумбай Сити (65 %), Жирона (44,3%), Сычуань Цзюню (28%) и Йокогама Маринос (20%).

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