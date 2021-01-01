Velocity Sports Partners (VSP), спортивна інвестиційна фірма американської керуючої компанії ALK Capital, стала власником мажоритарного пакету акцій клубу. Частка нових інвесторів складає 84%. Попередні очільники Бернлі – Майк Герлік та Джон Банашкевіч – наразі залишаться працювати в клубі, ставши партнерами нового боса Алана Пейса в Раді директорів.

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Раніше повідомлялося, що сума угоди складе близько 200 млн фунтів. Прем'єр-ліга вже ратифікувала угоду щодо продажу дворазового чемпіона Англії (1920/21 та 1959/60), інформує офіційний сайт "кларетових".

ALK Capital має досвід роботи в спортивній сфері. Її керівник Алан Пейс колись був президентом американського Реала Солт-Лейк, а також працював на Волл-стріт. Його консультантом є Дейв Чекетс – колишній власник команди з Юти, а також екс-президент клубів НБА – Юти Джаз і Нью-Йорк Нікс. Сам Пейс торік брав участь у процесі купівлі іншого представника АПЛ – Шеффілд Юнайтед. Проте, та спроба завершилася невдачею.

Сезон 2020/21 для Бернлі – п'ятий поспіль у Прем'єр-лізі. "Кларетові" під керівництвом Шона Дайча зуміли в умовах обмеженого бюджету не тільки регулярно зберігати прописку в еліті, а й фінішувати 7-ми в кампанії 2017/18 та пробитися до Ліги Європи. Наразі підопічні Дайча посідають 16 місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги 2020/21, відірвавшись від зони вильоту на 5 очок.

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