Напрямок розвитку жіночого футболу у ФК Полісся очолить Дар'я Буткевич, яка обійме посаду президентки жіночої команди, повідомляє прес-служба житомирського клубу.

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"Стати президенткою жіночої команди Полісся — це не про посаду, це про місію — розвивати український жіночий футбол. Хочу дати більше можливостей жінкам для розвитку, хочу висловити свою підтримку кожній, хто вирішить займатися в Україні футболом", – прокоментувала своє призначення новоспечена функціонерка.

Варто зауважити, що Дар'я Буткевич – дочка власника Полісся Геннадія Буткевича. Жіноча команда Полісся виступає у другому дивізіоні, але претендує на вихід в еліту українського футболу. 23-річна дівчина вже має досвід у спорті, адже була членкинею Федерації кінного спорту України.