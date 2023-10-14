Власник Полісся призначив на посаду президентки свою 23-річну дочку
Структура управління житомирського Полісся зазнала змін. Дар'я Буткевич отримала керівну посаду.
Напрямок розвитку жіночого футболу у ФК Полісся очолить Дар'я Буткевич, яка обійме посаду президентки жіночої команди, повідомляє прес-служба житомирського клубу.
Полісся передало УАФ обіцяний автомобіль VAR – коштів могло вистачити на якісний трансфер
"Стати президенткою жіночої команди Полісся — це не про посаду, це про місію — розвивати український жіночий футбол. Хочу дати більше можливостей жінкам для розвитку, хочу висловити свою підтримку кожній, хто вирішить займатися в Україні футболом", – прокоментувала своє призначення новоспечена функціонерка.
Варто зауважити, що Дар'я Буткевич – дочка власника Полісся Геннадія Буткевича. Жіноча команда Полісся виступає у другому дивізіоні, але претендує на вихід в еліту українського футболу. 23-річна дівчина вже має досвід у спорті, адже була членкинею Федерації кінного спорту України.