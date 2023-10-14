Направление развития женского футбола в ФК Полесье возглавит Дарья Буткевич, которая вступит в должность президентки женской команды, сообщает пресс-служба житомирского клуба.

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"Стать президентом женской команды Полесья – это не о должности, это о миссии – развивать украинский женский футбол. Хочу дать больше возможностей женщинам для развития, хочу выразить свою поддержку каждой, кто решит заниматься в Украине футболом", – прокомментировала свое назначение новоиспеченная функционерка.

Стоит отметить, что Дарья Буткевич – дочь владельца Полесья Геннадия Буткевича. Женская команда Полесья выступает во втором дивизионе, но претендует на выход в элиту украинского футбола. 23-летняя девушка уже имеет опыт в спорте, ведь была членом Федерации конного спорта Украины.