В воскресенье во 2-м туре чемпионата Италии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 2-й тур

Фиорентина – Лечче – 2:2

Голы: Гонсалес, 3, Дункан, 25 – Рафия, 49, Крстович, 76

Ювентус – Болонья – 1:1

Голы: Влахович, 80 – Фергюсон, 24

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Фиорентина упустила победу с Лечче. Госалес вывел "фиалок" вперед уже на первых минутах после розыгрыша углового, а в середине тайма Дункан сделал серьезную заявку на победу хозяев. Сразу после перерыва Рафия фантастическим выстрелом в девятку возродил интригу, а затем вышедший на замену Крстович нивелировал преимущество подопечных Винченцо Итальяно.

Ювентус на последних минутах спас ничью с Болоньей. Гости ошарашили соперника на экваторе первой сорокапятиминутки и ушли на перерыв побеждая. Сразу после отдыха Влахович восстановил статус-кво, но VAR сигнализировал об офсайде. В конце матча Душану все-таки удалось заставить болельщиков скандировать свое имя – серб выпрыгнул навстречу навесной передаче и головой вколотил сферу в сетку. На большее "бьянконери" не хватило.

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