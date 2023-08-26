Серія А, 2 тур

Фрозіноне – Аталанта – 2:1

Голи: Харруї, 5, Монтерізі, 24 – Сапата, 56

Монца – Емполі – 2:0

Голи: Кольпані, 45, 52

Еусебіу Ді Франческо дав зрозуміти, що його команду зарано списувати з рахунків. У першому турі Фрозіноне дав бій чинному чемпіону, а сьогодні проти Аталанти було ще цікавіше. Джан П'єро Гасперіні у своєму стилі не дає новачкам багато ігрового часу. В старті виходять лише перевірені бійці. У першому таймі проти "канарок" аргументів вони не знайшли. Харруї, який і Наполі забив, відкрив рахунок вже на п'ятій хвилині, класно закрутивши під дальню стійку. Другий гол у ворота Муссо влетів після кутового.

На старті другої половини Сапата один м'яч відіграв. Згодом Гасперіні кинув у бій Скамакку й де Кетеларе. Вони пожвавили гру й створили кілька моментів – то партнери підводили, то кіпер суперника діяв бездоганно. Зрештою, Фрозіноне більше не пропустив і здобув першу перемогу в історії протистоянь з Аталантою.

Монца виграла перший домашній матч сезону. Після поразки на полі Інтера команда Адріано Галліані повинна була реабілітуватися перед власними уболівальниками. Емполі зараз у такому становищі, що серйозного спротиву не створить. Усі прогнози справдилися. Андреа Кольпані забив розкішний гол (у стилі Дугласа Кости) перед перервою, а на початку другого тайму оформив дубль, замкнувши подачу з лівого флангу. Більше рахунок не змінився.

Після цих матчів лише Емполі з квартету команд, про яких йшлося в цій новині, залишається без очок. У всіх інших в активі по три залікових пункти.