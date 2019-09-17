Владіслав Калітвінцев – найкращий гравець 7-го туру УПЛ

Українська Прем’єр-ліга визначила найяскравішого футболіста крайнього туру української першості.

За підсумками голосування найкращим гравцем туру став півзахисник Десни Владислав Калітвінцев, який у матчі з Динамо забив м’яч і віддав результативний пас. Він на два бали випередив півзахисника Шахтаря Тайсона!

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До слова, найкращим тренером туру став наставник Калітвінцева – Олександр Рябоконь.

Нагадаємо, після перемоги над Динамо Десна займає друге місце в УПЛ, випереджаючи Олександрію на два пункти. Динамо продовжує утримувати 6 сходинку в турнірній таблиці.

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