toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Владіслав Калітвінцев – найкращий гравець 7-го туру УПЛ

07:30 173 Читать на русском
Владіслав Калітвінцев – найкращий гравець 7-го туру УПЛ
Владіслав Калітвінцев / ФК Десна

Українська Прем’єр-ліга визначила найяскравішого футболіста крайнього туру української першості.

За підсумками голосування найкращим гравцем туру став півзахисник Десни Владислав Калітвінцев, який у матчі з Динамо забив м’яч і віддав результативний пас. Він на два бали випередив півзахисника Шахтаря Тайсона!

Калітвінцев пояснив, чому не святкував гол у ворота Динамо

До слова, найкращим тренером туру став наставник Калітвінцева – Олександр Рябоконь.

Нагадаємо, після перемоги над Динамо Десна займає друге місце в УПЛ, випереджаючи Олександрію на два пункти. Динамо продовжує утримувати 6 сходинку в турнірній таблиці.

Динамо – Десна: Михайличенко доводить до історичного фіаско, в якому екс-динамівець як кат – в Києві уже мінус 13

blog_ava
Спаллетті може очолити Монако
00:15
142
Теги
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Мессі потрапив у заявку на матч проти Борусії Д
    Ліга чемпіонів — 16 вер283 Мессі потрапив у заявку на матч проти Борусії Д
11
год
:
59
хв
Інтер
19:55
Славія Прага
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук