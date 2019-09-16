Калітвінцев пояснив, чому не святкував гол у ворота Динамо

Хавбек Десни Владислав Калітвінцев поділився враженнями від сенсаційної перемоги над київським клубом.

"Звичайно, хотілося добре зіграти проти клубу, який виховав мене. Я не один рік провів у структурі Динамо, у мене була подвійна мотивація.

Динамо – Десна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Я поважаю Динамо, вони зробили з мене футболіста, заклали в мені цей фундамент. Тому навіть не думав радіти голу, з великою повагою ставлюся до киян. Емоції в роздягальні були, пораділи трошки. Але думаю, що через годину забудемо про це. І вже будемо готуватися до гри з Шахтарем", – сказав Калітвінцев в коментарі програмі Профутбол.

Нагадаємо, 26-річний півзахисник сіверян відзначився голом та асистом у матчі проти своєї колишньої команди.

Динамо – Десна: Михайличенко доводить до історичного фіаско, в якому екс-динамівець як кат – в Києві уже мінус 13