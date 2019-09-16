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Калітвінцев пояснив, чому не святкував гол у ворота Динамо

14:15 995 Читать на русском
Калітвінцев пояснив, чому не святкував гол у ворота Динамо
Владислав Калітвінцев (зліва) / Фото ФК Динамо

Хавбек Десни Владислав Калітвінцев поділився враженнями від сенсаційної перемоги над київським клубом.

49’ Артем Бєсєдін
 
Владислав Калітвінцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калітвінцев
49’ Артем Бєсєдін
56’ Олександр Філіппов

"Звичайно, хотілося добре зіграти проти клубу, який виховав мене. Я не один рік провів у структурі Динамо, у мене була подвійна мотивація.

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Я поважаю Динамо, вони зробили з мене футболіста, заклали в мені цей фундамент. Тому навіть не думав радіти голу, з великою повагою ставлюся до киян. Емоції в роздягальні були, пораділи трошки. Але думаю, що через годину забудемо про це. І вже будемо готуватися до гри з Шахтарем", – сказав Калітвінцев в коментарі програмі Профутбол.

Нагадаємо, 26-річний півзахисник сіверян відзначився голом та асистом у матчі проти своєї колишньої команди.

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Динамо Динамо Динамо - Десна Десна Десна Владислав Калітвінцев Владислав Калітвінцев
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