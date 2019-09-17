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Калитвинцев – лучший игрок 7-го тура УПЛ

07:30 16 Читати українською
Калитвинцев – лучший игрок 7-го тура УПЛ
Владислав Калитвинцев / ФК Десна

Украинская Премьер-лига определила самого яркого футболиста 7-го тура украинского первенства.

49’ Артем Беседин
 
Владислав Калитвинцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калитвинцев
49’ Артем Беседин
56’ Олександр Філіппов

По итогам голосования лучшим игроком тура стал полузащитник Десны Владислав Калитвинцев, который в матче с Динамо забил мяч и отдал результативный пас. Он на два балла опередил полузащитника Шахтера Тайсона.

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К слову, лучшим тренером тура стал наставник Калитвинцева – Александр Рябоконь.

Напомним, после победы над Динамо Десна занимает второе место в УПЛ, опережая Александрию на два пункта. Динамо продолжает удерживать 6 место в турнирной таблице.

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УПЛ Владислав Калитвинцев Владислав Калитвинцев Динамо Киев - Десна Десна Десна
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