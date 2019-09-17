Калитвинцев – лучший игрок 7-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига определила самого яркого футболиста 7-го тура украинского первенства.

По итогам голосования лучшим игроком тура стал полузащитник Десны Владислав Калитвинцев, который в матче с Динамо забил мяч и отдал результативный пас. Он на два балла опередил полузащитника Шахтера Тайсона.

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К слову, лучшим тренером тура стал наставник Калитвинцева – Александр Рябоконь.

Напомним, после победы над Динамо Десна занимает второе место в УПЛ, опережая Александрию на два пункта. Динамо продолжает удерживать 6 место в турнирной таблице.

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