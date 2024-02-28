Кубок Испании, 1/2 финала (ответный матч)

Реал Сосьедад – Мальорка – 1:1 (первый матч – 0:0) – пенальти – 3:5

Голы: Оярсабаль, 71 – Гонсалес, 50

Проклятие продолжает преследовать Браиса Мендеса. В конце первого тайма Реал Сосьедад заработал пенальти, и к мячу подошел полузащитник, который в этом сезоне не смог реализовать уже два 11-метровых удара. В ожидании искупления он подошел к белой отметке и на этот раз, но пробил прямо по центру ворот – вратарь Мальорки Грейф сложился и ногами отразил этот удар.

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Гости забили сразу после перерыва. На 50-й минуте центральный защитник Мальорки Джованни Гонсалес отправил мяч в ворота Алекса Ремиро "со второго этажа", но не после розыгрыша стандарта, а в позиционной атаке. Так Иманол был вынужден бросать в бой своего капитана Оярсабаля, который не так давно восстановился после травмы. Однако Микел не подвел – и ударом в касание сравнял счет, переведя игру в дополнительное время.

В экстратаймах тоже никто не спешил забивать. Первого финалиста Кубка Испании 2023/24 определила серия пенальти, где игроки Мальорки реализовали все удары, а у Реала Сосьедад не забил Оярсабаль. Вторым участником финала станет победитель пары Атлетик – Атлетико (первый матч минимально выиграла команда из Бильбао).