Розіграш Ліги Європи вийшов на фінішну пряму. Залишилося лише чотири команди, які продовжують боротися за трофей.

У четвер, 18 квітня, відбулися матчі відповіді чвертьфінальної стадії. Після перших зустрічей майже у всіх парах інтрига залишалася живою. Найважче було Ліверпулю, який вдома згорів Аталанті 0:3. Однак на виїзді підопічні Юргена Клоппа забили швидкий гол, подарувавши фанам надію на диво. Втім, свято не покинуло межі Бергамо.

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Мілану потрібно було відігравати лише один м'яч, але він дуже швидко ще двічі пропустив на Олімпіко. Рома з 30 хвилини грала в меншості, але навіть змогла перемогти. Байєру вистачило нічиєї, щоб пройти Вест Хем. Бенфіка й Марсель все вирішували в серії пенальті, де вправнішими були французи.

Отож, у півфінальні пари Ліги Європи сезону 2023/24 будуть такими: Марсель – Аталанта та Рома – Байєр. Перші поєдинки цієї стадії турніру пройдуть 2 травня, а матчі-відповіді – рівно через тиждень.

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