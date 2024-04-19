Анатолій Трубін відпочивав у минулому турі чемпіонату Португалії, але на по-справжньому важливий матч повернувся до стартового складу Бенфіки. Сьогоднішній матч був дуже схожим на той, який ми бачили у Лісабоні. Жодна з команд не мала відчутної переваги.

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Марсель, звісно, володів ініціативою, адже він грав на рідному стадіоні та й виїзна поразка 1:2 зобов'язувала атакувати. Небезпечний випад стався вже на 7-й хвилині, коли Ндіайє бив із меж штрафного. Трубін встиг зреагувати й накрив м'яч. Це був єдиний такий гострий момент у першому таймі. Більше захисники Бенфіки не дозволяли турбувати свого голкіпера. Провансальці були змушені бити з-за меж штрафного, бо всі ближчі спроби блокувалися.

Гості до перерви й не тривожили Паулу Лопеса. До 74 хвилини від них взагалі не було спроб у площину. Зате на згаданій хвилині цілком міг бути гол. Лише майстерність завадила забити Ді Марії. Біля протилежних воріт було цікавіше. Трубіну ще раз довелося виручити, після удару Кондогбія. Однак на 79-й вже й українець був безсилим. Обамеянг подав на Мумбанья, який з відскоком від газону пробив поміж ніг голкіперу. Захисники Бенфіки в цьому епізоді були просто спостерігачами.

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Після цього у грі прогнозовано поменшало гостроти, адже ціна ризику була надзвичайно високою. Команди дограли основний час і перейшли у екстратайм. Вирішити все без пенальті намагалася лише Бенфіка. Марсель навіть не бив у площину. Однак уникнути серії 11-метрових не судилося. Другий день поспіль у цій розвазі брав український голкіпер.

Першим пішов бити Ді Марія, але не зміг забити. Далі влучними були і провансальці, і лісабонці. Трубін хоч і вгадував напрямок ударів, але не зміг відбити бодай один. Марсель виграв серію пенальті й вийшов у півфінал.