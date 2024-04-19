Відбулися два матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Аталанта та Байєр вийшли у півфінал. Рахунки та огляд матчів читайте у цій новині на "Футбол 24".

Ліга Європи 2023/24, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

Аталанта – Ліверпуль – 0:1 (загальний рахунок – 3:1)

Гол: Салах, 7 (пен)

Вест Хем – Байєр – 1:1 (загальний рахунок – 1:3)

Голи: Антоніо, 13 – Фрімпонг, 89

Ліверпулю треба було камбечити з 0:3, які Аталанта оформила на Енфілді тиждень тому. На старті зустрічі у Бергамо здалося, що мерсисайдці готові до дива – вже на 6-й хвилині вони заробили пенальті, який реалізував Салах. 0:1! Ще через 6 хвилин Гакпо ефектно виводив Діаса віч-на-віч, однак Муссо вчасно вийшов з воріт і виграв дуель.

На 39-й же Гакпо організував рандеву Салаху. Мохаммед спробував перекинути голкіпера здалеку, але не вдалося. Аталанта ж огризалась контратаками без логічного завершення – за винятком однієї, коли Аліссон виконав суперсейв, а лайнсмен зафіксував офсайд. Тим не менш, бергамаски витримали стартовий тиск і поступово засушили перший тайм.

У наступному турі АПЛ один із конкурентів Ліверпуля у битві за чемпіонство – Арсенал – зіграє з Вулверхемптоном. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" виграють цей матч. Коефіцієнт на перемогу команди Олександра Зінченка – 1,44. Звитяга "вулвз" оцінена в 7,45, а нічия – 4,96. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,62, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,39.

А в другому таймі гра вирівнялась остаточно. Аталанта навіть виглядала гостріше, організувавши кілька неприємних для гостей епізодів. Що найбільш важливо, підопічні Джан П'єро Гасперіні нічого не дозволили біля власних воріт. На 66-й хвилині Юрген Клопп зняв з гри Собослая, Салаха і Діаса, кинувши у бій Жоту, Нуньєса й Елліота, а трохи згодом замість Трента вийшов Гомес – це було схоже на капітуляцію.

Власне, вона і сталася – Ліверпуль нічого не створив і вилетів з Ліги Європи, хоча й здобув мінімальну перемогу в Бергамо. Аталанта крокує у півфінал турніру!

У паралельному ж поєдинку Байєр продовжив свою непереможну серію. Леверкузен після перемоги над Вердером не тільки став чемпіоном, а і видав 43 матчі без поразок у всіх турнірах. Таким чином, було побито рекорд Ювентуса – але треба було ще й вирватись уперед, вигравши 44-й матч.

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Втім, Байєр розслабився. Тріумфувавши над Вест Хемом у домашці з рахунком 2:0, "фармацевти" приїхали у Лондон і завдали 1 удар за перший тайм – причому він стався аж на 11-й хвилині. До того ж, німці дозволили собі пропустити гол на 13-й хвилині ("молотобійців" вивів вперед Майкл Антоніо).

Зате у другому таймі підопічні Хабі Алонсо додали, на відміну від англійців. Вест Хему дозволили провести всього 3 постріли по воротах, а у Байєра їх було втричі більше. Тим не менш, Леверкузен поступався до 89-ї хвилини – а потім Фрімпонг пробив з правого краю штрафного з рикошетом від Кресвелла. Точно під дальню стійку. 1:1!

Саме з цим рахунком гра і добігла кінця. Байєр виходить у півфінал Ліги Європи, а також доводить свою безпрограшну серію у всіх турнірах до 44 матчів поспіль. Це – рекорд усіх часів для команд із топ-5 ліг. Остання поразка "фармацевтів" датується травнем 2023-го.

Таким чином, Англія втратила усіх своїх представників у ЛЧ та ЛЄ. Це означає, що у наступному сезоні АПЛ не отримає додаткову квоту в Лізі чемпіонів.

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