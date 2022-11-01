Лос-Анджелес та Філадельфія розіграють звання чемпіона МЛС-2022.

Лос-Анджелес виграв Західну конференцію, розгромвши Остін (3:0). Філадельфія стала чемпіоном Східної конференції завдяки перемозі над Нью-Йорк Сіті (3:1). Відповідно, саме ці команди розіграють трофей абсолютного чемпіона ліги-2022.

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Фінальний поєдинок за Кубок МЛС відбудеться 5 листопада на домашній арені Лос-Анджелеса. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, кольори Лос-Анджелеса захищають кілька відомих у Європі гравців – Гарет Бейл, Джорджо К'єлліні, Карлос Вела (екс-Арсенал і Реал Сосьєдад), Крістіан Тельйо (вихованець Барселони).