Определились участники финала МЛС – Бейл и другие европейские "пенсионеры" могут стать абсолютными чемпионами
13:39 - Читати українською
Лос-Анджелес и Филадельфия разыграют звание чемпиона МЛС-2022.
Лос-Анджелес выиграл Западную конференцию, разгромив Остин (3:0). Филадельфия стала чемпионом Восточной конференции благодаря победе над Нью-Йорк Сити (3:1). Соответственно, именно эти команды разыграют трофей абсолютного чемпиона лиги-2022.
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Финальный поединок за Кубок МЛС состоится 5 ноября на домашней арене Лос-Анджелеса. Начало игры – в 22:00 по Киеву.
Напомним, цвета Лос-Анджелеса защищают несколько известных в Европе игроков – Гарет Бейл, Джорджо Кьеллини, Карлос Вела (экс-Арсенал и Реал Сосьедад), Кристиан Тельо (воспитанник Барселоны).
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