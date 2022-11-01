Лос-Анджелес выиграл Западную конференцию, разгромив Остин (3:0). Филадельфия стала чемпионом Восточной конференции благодаря победе над Нью-Йорк Сити (3:1). Соответственно, именно эти команды разыграют трофей абсолютного чемпиона лиги-2022.

Бейл получает вдвое меньше экс-звезды Шахтера, Кьеллини завидует другим чемпионам Европы – рейтинг зарплат МЛС

Финальный поединок за Кубок МЛС состоится 5 ноября на домашней арене Лос-Анджелеса. Начало игры – в 22:00 по Киеву.

Напомним, цвета Лос-Анджелеса защищают несколько известных в Европе игроков – Гарет Бейл, Джорджо Кьеллини, Карлос Вела (экс-Арсенал и Реал Сосьедад), Кристиан Тельо (воспитанник Барселоны).