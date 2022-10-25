До двадцятки гравців, які отримують найбільше, очікувано потрапило багато футболістів, які були зірками у Європі. Однак Джорджо К'єлліні місця не знайшлося. Він може лише позаздрити Лоренцо Інсіньє та Федеріко Бернардескі, разом з якими вигравав Євро-2022.

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Також цікаво, що Гарет Бейл погодився на переїзд до США за доволі скромні 2,4 мільйони на рік. Навіть у колишнього вінгера Шахтаря Дугласа Кости зарплата майже у двічі вища.

Рейтинг зарплат зірок МЛС:

*всі суми – млн доларів

Рікі Пуч (Лос-Анджелес Гелаксі) – 1,7

Крістіан Тельйо (Лос-Анджелес) – 1,72

Себастіан Дріуссі (Остін) – 2,3

Гарет Бейл (Лос-Анджелес) – 2,4

Карлос Вела (Лос-Анджелес) – 2,7

Кучо Ернандес (Коламбус) – 2,9

Віктор Ваньяма (Монреаль) – 3,1

Рауль Руідіаз (Сіетл) – 3,2

Франко Джара (Даллас) – 3,22

Ніколас Лодейро (Сіетл) – 3,25

Карлес Гіл (Нью-Інгленд) – 3,5

Лукас Зелараян (Коламбус) – 3,7

Крістіан Бентеке (ДС Юнайтед) – 4,2

Джозі Алтідор (Нью-Інгленд) – 4,3

Дуглас Коста (Лос-Анджелес Гелаксі) – 4,5

Алехандро Посуело (Інтер Маямі) – 4,7

Ектор Еррера (Х'юстон Динамо) – 5,2

Федеріко Бернардескі (Торонто) – 6,3

Чічаріто Ернандес (Лос-Анджелес Гелаксі) – 7,4

Джердан Шакірі (Чикаго Файр) – 8,2

Лоренцо Інсіньє (Торонто) – 14.