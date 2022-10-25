Бейл отримує вдвічі менше за екс-зірку Шахтаря, К'єлліні заздрить іншим чемпіонам Європи – рейтинг зарплат МЛС
Попри поширений міф, не всі футболісти їдуть в МЛС за величезними грошима.
До двадцятки гравців, які отримують найбільше, очікувано потрапило багато футболістів, які були зірками у Європі. Однак Джорджо К'єлліні місця не знайшлося. Він може лише позаздрити Лоренцо Інсіньє та Федеріко Бернардескі, разом з якими вигравав Євро-2022.
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Також цікаво, що Гарет Бейл погодився на переїзд до США за доволі скромні 2,4 мільйони на рік. Навіть у колишнього вінгера Шахтаря Дугласа Кости зарплата майже у двічі вища.
Рейтинг зарплат зірок МЛС:
*всі суми – млн доларів
Рікі Пуч (Лос-Анджелес Гелаксі) – 1,7
Крістіан Тельйо (Лос-Анджелес) – 1,72
Себастіан Дріуссі (Остін) – 2,3
Гарет Бейл (Лос-Анджелес) – 2,4
Карлос Вела (Лос-Анджелес) – 2,7
Кучо Ернандес (Коламбус) – 2,9
Віктор Ваньяма (Монреаль) – 3,1
Рауль Руідіаз (Сіетл) – 3,2
Франко Джара (Даллас) – 3,22
Ніколас Лодейро (Сіетл) – 3,25
Карлес Гіл (Нью-Інгленд) – 3,5
Лукас Зелараян (Коламбус) – 3,7
Крістіан Бентеке (ДС Юнайтед) – 4,2
Джозі Алтідор (Нью-Інгленд) – 4,3
Дуглас Коста (Лос-Анджелес Гелаксі) – 4,5
Алехандро Посуело (Інтер Маямі) – 4,7
Ектор Еррера (Х'юстон Динамо) – 5,2
Федеріко Бернардескі (Торонто) – 6,3
Чічаріто Ернандес (Лос-Анджелес Гелаксі) – 7,4
Джердан Шакірі (Чикаго Файр) – 8,2
Лоренцо Інсіньє (Торонто) – 14.