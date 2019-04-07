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ШАХТАР - ДИНАМО ІНГУЛЕЦЬ - КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Карпати сенсаційно поступились Інгульцю в серії пенальті та вилетіли з Кубка України

16:50 969 Читать на русском
Карпати сенсаційно поступились Інгульцю в серії пенальті та вилетіли з Кубка України
Радість гравців Інгульця / ФК Інгулець

В рамках 1/4 фіналу Кубка України Інгулець виявився сильнішим за львівські Карпати. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

50’ Артем Щедрий
 
Мар'ян Швед 90+7’
Роман Толочко 101’
50’ Артем Щедрий
90+7’ Мар'ян Швед
101’ Роман Толочко

Перший тайм команди провели дуже обережно, шукаючи слабкі місця в захисті суперника. Моментів було дуже мало, а тому перша половина гри завершилась без забитих голів. Але з початком другого тайму Інгулець активізувався і досить швидко забив. Після флангової передачі Щедрий отримав м'яч на лінії штрафного і в дотик пробив у дальній кут воріт.

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Здавалось, що після пропущеного голу Карпати мають більше атакувати, однак замість цього Інгулець контролював гру і не давав "левам" створити щось біля власних воріт. Виходило лише зі стандартів, але Ситников забирав м'яч до рук після навісів Шведа зі штрафних. Петровці ще й могли подвоїти перевагу, але Мішуренко з вбивчої позиції ударом головою не влучив у ворота.

В останню десятихвилинку Карпати організували штурм воріт суперника і таки змогли зрівняти рахунок. Швед отримав м'яч на підступах до штрафного, технічно обіграв одразу трьох гравців і точно пробив у кут воріт. В додатковий час Інгулець отримав чисельну перевагу, оскільки Толочко отримав дві поспіль жовті. Однак втома далась взнаки і команди довели матч до серії пенальті, де історичну перемогу здобув Інгулець.

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Кубок України Інгулець - Карпати Карпати Карпати Інгулець Інгулець
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