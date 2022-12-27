Всеукраїнське об'єднання тренерів на своєму сайті назвало найкращого наставника УПЛ у 2021 році.

Луческу став найкращим тренером року в Румунії

Абсолютним переможцем за п'ятьма критеріями (номінальний результат команди, труднощі в вишикуванні та керуванні підопічними, майстерність у роботі з кадрами та тренерська майстерність) із середнім показником 4,50 став коуч Динамо Мірча Луческу. Серед його досягнень: золоті медалі чемпіонату, Кубок і Суперкубок України, повернення Динамо у груповий етап Ліги чемпіонів і помітний індивудуальний прогрес низки гравців киян. Окрім того, він по ходу сезону шість разів визнавався найкращим в УПЛ за підсумками турів.

Другу сходинку посів Віктор Скрипник з Зорі (4,34), третій – Ігор Йовічевіч з СК Дніпро-1 (4,30).

У топ-5 потрапили також два наставники Шахтаря: колишній – Луїш Каштру (4,22) – став четвертим, а нинішній – Роберто Де Дзербі (4,2) – замкнув п'ятірку (до слова, італієць працює з "гірниками" лише 6 місяців).

Нагадаємо, після 18-ти турів лідером УПЛ є Шахтар, який на два очки випереджає Динамо.

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