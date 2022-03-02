"24.02.2022 життя змінилося назавжди. Шок, страх, апатія – це те, що відчули всі мої близькі. Що буде? Як бути? Що робити? Кожен з нас поставив собі ці питання. Як мить для одних, як рік для інших минув тиждень війни.

"Путін – це копія Гітлера, скотина, виродок та вампір у одному флаконі": Вернидуб ухвалив рішення піти на війну

Війни за свою честь та свободу! Я думаю, кожен зробив свій вибір. Моя сім'я зробила його ще у 2014 році, коли ці га*дони віджали Крим. Країна 404 зірвалась з ланцюга. Час дати їм п*зди. Російський корабель, йди на*уй!" – написав Головко в Instragram.

Нагадаємо, Україна вже тиждень веде війну з окупантами, і воїни ЗСУ дають гідну відсіч росіянам, наближаючи нашу перемогу.

Росія напала на Україну: Ракицький покидає країну військових злочинців, російських гравців карають в Європі (LIVE)