"24.02.2022 жизнь изменилась навсегда. Шок, страх, апатия – это то, что почувствовали все мои близкие. Что будет? Как быть? Что делать? Каждый из нас задал себе эти вопросы. Как мгновение для одних, как год для других прошла неделя войны.

"Путин – это копия Гитлера, скотина, урод и вампир в одном флаконе": Вернидуб принял решение пойти на войну

Война за свою честь и свободу! Я думаю каждый сделал свой выбор. Моя семья сделала его еще в 2014 году, когда эти га*доны отжали Крым. Страна 404 сорвалась с цепи. Пора дать им п*зды. Русский корабль, иди на*уй!" – написал Головко в Instragram.

Напомним, Украина уже неделю ведет войну с оккупантами, и воины ВСУ дают достойный отпор россиянам, приближая нашу победу.

Россия напала на Украину: Ракицкий покидает страну военных преступников, российских игроков наказывают в Европе (LIVE)