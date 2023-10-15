Напередодні збірна України у матчі відбору на Євро-2024 здолала Північну Македонію (2:0): в середині першого тайму Георгій Судаков відкрив рахунок, а вже у доданий час Олександр Караваєв добив суперника ефектним пострілом за спину голкіперу.

Україна – Північна Македонія – 2:0 – відео голів і шедевру Караваєва

Вболівальники по всьому світу спостерігали за грою "синьо-жовтих". Не стали винятком і наші військові, які підтримували команду Сергія Реброва, перебуваючи прямо в окопах. Telegram-канал "Незламна Куп'янщина" опублікував красномовне фото українських бійців, які перебуваючи на позиції, спостерігають за перебігом матчу, а паралельно проводять аеророзвідку.

Нагадаємо, збірна України після перемоги над Північною Македонією набрала 10 очок і піднялась на другу сходинку турнірної таблиці групи С.

Україна здолала Північну Македонію у матчі відбору Євро-2024 – 2 божевільні голи, подвиги Трубіна, втрата легіонера