Накануне сборная Украины в матче отбора на Евро-2024 одолела Северную Македонию (2:0): в середине первого тайма Георгий Судаков открыл счет, а уже в добавленное время Александр Караваев добил соперника эффектным выстрелом за спину голкиперу.

Украина – Северная Македония – 2:0 – видео голов и обзор матча с шедевром Караваева

Болельщики по всему миру наблюдали за игрой "сине-желтых". Не стали исключением и наши военные, которые поддерживали команду Сергея Реброва, находясь прямо в окопах. Telegram-канал "Незламна Куп'янщина" опубликовал красноречивое фото украинских бойцов, которые находясь на позиции, наблюдают за ходом матча, а параллельно проводят аэроразведку.

Напомним, сборная Украины после победы над Северной Македонией набрала 10 очков и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы группы С.

Украина одолела Северную Македонию в матче отбора Евро-2024 – 2 сумасшедших гола, подвиги Трубина, потеря легионера