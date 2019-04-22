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Вієйра: Сіті – найкраща команда в Манчестері

14:49 133
Вієйра: Сіті – найкраща команда в Манчестері
Патрік Вієйра / SBI Soccer

Колишній півзахисник Манчестер Сіті Патрік Вієйра вважає "містян" фаворитом у майбутній грі проти Манчестер Юнайтед.

 

"Я думаю, що різницю наприкінці сезону можна створити завдяки чудовій формі гравців. Кількість якісних виконавців у складі також впливає на результат.

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Я думаю, що Манчестер Сіті має бути спокійним, виваженим і зосередженим на важливих питаннях. Так можна впоратись із тиском. Чим ближче до кінця сезону, тим більше на вас тиснуть. Думаю, що та команда, яка буде більш спокійною, матиме більше шансів виграти титул АПЛ", – поділився Вієйра в коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед прийматиме Манчестер Сіті на Олд Траффорд 24 квітня. Початок гри – о 22:00.

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