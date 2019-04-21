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Бернарду Сілва назвав матч, який вирішить долю чемпіонства в АПЛ

15:56 426 Читать на русском
Бернарду Сілва назвав матч, який вирішить долю чемпіонства в АПЛ
Бернарду Сілва / Фото: Sky Sports

Хавбек Манчестер Сіті Бернарду Сілва поділився очікуваннями від поєдинку проти Манчестер Юнайтед.

 

"Ми дуже раді, що обіграли Тоттенхем. Тепер нам належить провести ще один складний матч з Манчестер Юнайтед. Думаю, ця гра буде мати вирішальне значення в боротьбі за чемпіонство.

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Це великий матч як для Сіті, так і для Юнайтед. Їм потрібні очки, щоб потрапити в топ-4, а нам – щоб боротися за титул. Очікуємо дуже складну гру проти однієї з найкращих команд в Англії.

Манчестер Юнайтед буде мотивований обіграти нас, і ми з нетерпінням чекаємо цього. Знаємо, що нам потрібна перемога. Є тиск, але це добре", – цитує Бернарду Сілву Sky Sports.

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Теги
Англія Бернарду Сілва Бернарду Сілва Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Тоттенхем
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