Мбаппе затьмарив Неймара, Італія у чорно-білих тонах, Коноплянка може більше не зіграти за Шальке – підсумки євровікенду

"Футбол 24" розставляє головні акценти вікенду в топ-лігах, протягом якого визначилися два чемпіони та продовжилися дві запеклі боротьби за титул.

Італія у чорно-білих тонах

Ювентус увосьме поспіль виграв Серію А – рекорд для топ-5 чемпіонатів за гегемонією. "Стара синьйора" в титульному матчі здолала Фіорентину та встановила 20 очок переваги над конкурентами. Це катастрофа для ліги після двох сезонів, в яких Юве вигравав з мізерним гандикапом у 4 пункти. Наполі не допоміг Карло Анчелотті, Рома не виправдала надмірні очікування, міланські гранди ще не видужали.

Літри ігристого, вершки Турина, обійми Аллегрі та Роналду, шампанські очі Барцальї – як Ювентус святкував чемпіонство

Кріштіану Роналду став першим гравцем, який виграв АПЛ, Прімеру та Серію А. Вони з Максом Аллегрі, попри ранній виліт з Ліги чемпіонів, залишаються в Турині та продовжать роботу з Ювентусом над здобуттям європейської корони в наступному сезоні. А паралельно, скоріш за все, прихоплять ще одне чемпіонство на внутрішній арені. Ця команда занадто сильна на фоні проблемних суперників. У таких умовах картинка нижче яскраво показує майбутнє італійського футболу.

Мбаппе – 30, Неймар повернувся, ПСЖ став чемпіоном

Саме так за важливістю потрібно розставити події французького вікенду. Вони вмістилися в один матч – перемогу парижан над Монако (хоча Лілль зробив чемпіонський подарунок на кілька годин раніше). ПСЖ навіть розчарував, що не оформив титул ще 3 тижні тому. Неймар вийшов на поле вперше з січня, але знову залишився в тіні.

Мбаппе став наймолодшим гравцем, який забив 30 голів за один сезон Ліги 1

В тіні феноменального Мбаппе, який оформив хет-трик у ворота монегасків, настрілявши в цьому чемпіонаті 30 голів (більше тільки в Мессі). Кіліан вийшов на новий рівень і втретє поспіль виграв Лігу 1. Йому вже не місце у французькому футболі. Шкода, що форвард заперечив свій літній трансфер в іншу команду.

Манчестер Сіті подолав головний бар'єр – титул майже в руках

10-матчева переможна серія ще не вивела "містян" на вершину АПЛ, однак доля трофею все одно залежить від них. Потрібно просто вигравати кожну зустріч у чемпіонаті, а підопічні Гвардіоли не мають з цим проблем. У суботу Сіті мінімально здолав Тоттенхем – завдяки швидкому голу юного "манчестерського Лемпарда" та надійності Едерсона. Попереду в календарі матчі з трьома середняками та дербі з Юнайтед (зараз по грі також не гранд).

Ліверпуль очолює турнірну таблицю англійської першості й давно не втрачає очки. Перемога над Кардіффом дала змогу встановити персональний рекорд в епоху Прем'єр-ліги – 88 пунктів. Втім, навіть максимальна кількість балів у трьох заключних матчах може не допомогти мерсисайдцям вперше в історії виграти АПЛ, адже паралельним курсом летить машина, яка має гру в запасі та не мусить відволікатися на Лігу чемпіонів.

Манчестер Сіті vs Ліверпуль: хто стане чемпіоном Англії – детальний розбір ситуації

Боротьба за топ-4 АПЛ – хто більше розчарує?

Питання доводиться ставити так. Ніхто не може скористатися помилкою конкурента. Тоттенхем програв 5-й виїзний матч поспіль (нехай у суперниках і був Ман Сіті), Арсенал вперше з серпня поступився вдома (приймав Крістал Пелас), а Манчестер Юнайтед зганьбився на полі Евертона – 4:0 і перший удар в площину від гостей на 86-й хвилині.

Евертон – Манчестер Юнайтед – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Магія контрасту в стані "дияволів" після зміни тренера зникла остаточно. Сірі будні вимагають від Сульшера поставити команді гру, навчити її здобувати результат без емоцій і фарту. Реанімацію норвежець провів на відмінно, але тепер треба щось більше, ніж вільні від кайданів Моурінью ноги Погба та Рашфорда. За рівної кількості зіграних матчів МЮ поступається в очках всім опонентам. До того ж 3 лондонські колективи мають варіант з виходом у ЛЧ через єврокубки, а Юнайтед – лише важкий календар в АПЛ.

Мадрид молиться на Бензема

Француз забив 8 останніх голів Реала, чим приніс команді 10 очок – фантастика. У неділю хет-трик Каріма забезпечив "вершковим" перемогу над Атлетіком. Виявляється, він може забивати більше за Роналду (21 проти 19 у чемпіонатах цього сезону), а не лише підігрувати геніальному. Не дивно, що Реал планує майбутнє з 31-річним нападником у складі та хоче придбати такого форварда, з яким Карім міг би грати в парі.

Барселона та Атлетіко цього вікенду здолали представників Басконії та зберегли 13-очковий і 4-очковий гандикапи перед Реалом відповідно. А от справжній вогонь дарує битва за зону Ліги чемпіонів. Хетафе своїми віковими бомбардирами Матою та Моліною сенсаційно розгромив Севілью, а Гонсалу Гедеш допоміг Валенсії здобути не зовсім залужену перемогу над Бетісом (23:4 за ударами на користь андалусійців).

Баварія не дає Борусії шансу

Лідери Бундесліги синхронно перемогли, внаслідок чого між ними зберігся розрив у 1 бал на користь мюнхенців. Рекордмайстер вимучив перемогу над Вердером, а Дортмунд наступного дня розгромив Фрайбург – Марко Ройс в ударі. У фінальних 4-х турах календар у претендентів на чемпіонство приблизно рівний, але складний. Борусія живе в режимі свого колишнього тренера – як і Клопп повинна брати всі очки та чекати на подарунок сильнішого опонента.

Євген Коноплянка вже традиційно спостерігав за матчем Шальке з трибуни – його команда вдома зганьбилася 5-ма пропущеними м'ячами від Хоффенхайма. Від небезпечної зони "кнаппен" відділяє лише 6 очок, а попереду рурське дербі та поєдинки з прямими конкурентами в боротьбі за виживання.

Хуб Стевенс нарешті матиме логічне пояснення ігнору Коноплянки – українець травмувався на великодньому тренуванні та, як інформує німецька преса, ризикує пропустити залишок сезону. Оскільки літній трансфер майже неминучий, то вінгер може більше не зіграти за Шальке взагалі. Євгену залишається один привід для радості – ненависний йому Маркус Вайнцирль провалився у Штутгарті та відправився у відставку після 0:6 від Аугсбурга.

Бейбі-Барса, гола дупа для Ювентуса, диявольські пенальті та "Ліга сміху": підсумки євровікенду