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Вітсель: Третє місце на ЧС-2018 для нас теж перемога

14 липня 23:49 229 Читать на русском
Вітсель: Третє місце на ЧС-2018 для нас теж перемога
Аксель Вітсель / Фото з соцмереж

Хавбек збірної Бельгії Аксель Вітсель підбив підсумки Мундіалю після перемоги над Англією у матчі за третє місце.

"Ми пройшли великий шлях, сьогодні писалася історія. Третє місце для нас теж перемога. Повернемося до Бельгії в гарному настрої. Ми поставилися до гри серйозно і не вважали, що перемога вже у нас в кишені. Всі в команді дуже старалися виграти цю медаль. Ми дуже хотіли увійти в історію бельгійського футболу.

Бельгія – Англія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Півфінал з Францією вже в минулому, все забуто. Якщо ми нічого не можемо змінити, то навіщо обговорювати це? Чемпіонат світу – досить довгий турнір. Складно було передбачити, як ми закінчимо. Звичайно, підсумкова бронза – це добре, але не буду приховувати, що ми хотіли виступити краще. Однак тепер уже не треба думати про це, турнір закінчився, і цю перемогу здобула вся команда.

Хто виграє чемпіонат світу? Не знаю. Фінал – це завжди особлива гра. Але я не буду дивитися матч, тому що з завтрашнього дня я на канікулах", – цитує Вітселя видання Sport24.

Нагадаємо, збірна Бельгії отримала бронзові нагороди чемпіонату світу-2018 перегравши Англію (2:0) у матчі за третє місце.

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ЧС 2018Матч за 3 місце

Бельгія - Англія: Субота 14 липня 2018

Бельгія
Матч завершено
2 : 0
Англія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Бельгія - Англія Аксель Вітсель Аксель Вітсель Бельгія Бельгія
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