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Бельгія – Англія – відео гола

17:07 2540 Читать на русском
Бельгія – Англія – відео гола
Бельгія – Англія – відео гола

Збірна Англії у матчі ЧС-2018 за третє місце грає проти Бельгії.

Вже на 4-й хвилині Меньє підключився до атаки і в один дотик забив в ворота англійців.

Бельгія – Англія: онлайн-трансляція матчу за 3-тє місце ЧС-2018

Гол Меньє:

ЧС 2018Матч за 3 місце

Бельгія - Англія: Субота 14 липня 2018

Бельгія

live 63'
1 : 0
Англія
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Теги
ЧС 2018 Англія Англія Бельгія Бельгія Бельгія - Англія Відеоновини
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