Бельгія – Англія – відео гола

Збірна Англії у матчі ЧС-2018 за третє місце грає проти Бельгії.

Вже на 4-й хвилині Меньє підключився до атаки і в один дотик забив в ворота англійців.

Бельгія – Англія: онлайн-трансляція матчу за 3-тє місце ЧС-2018

Гол Меньє: