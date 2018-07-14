Витсель: Третье место на ЧМ-2018 для нас тоже победа

Хавбек сборной Бельгии Аксель Витсель подвел итоги Мундиаля после победы над Англией в матче за третье место.

"Мы прошли большой путь, сегодня писалась история. Третье место для нас тоже победа. Вернемся в Бельгию в хорошем настроении. Мы отнеслись к игре серьезно и не считали, что победа уже у нас в кармане. Все в команде очень старались выиграть эту медаль. Мы очень хотели войти в историю бельгийского футбола.

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Полуфинал с Францией уже в прошлом, все забыто. Если мы ничего не можем изменить, то зачем обсуждать это? Чемпионат мира – достаточно долгий турнир. Сложно было предположить, как мы закончим. Конечно, итоговая бронза – это хорошо, но не буду скрывать, что мы хотели выступить лучше. Однако теперь уже не надо думать об этом, турнир закончился, и эту победу одержала вся команда.

Кто выиграет чемпионат мира? Не знаю. Финал – это всегда особая игра. Но я не буду смотреть матч, потому что с завтрашнего дня я на каникулах", – цитирует Витселя издание Sport24.

Напомним, сборная Бельгии получила бронзовые награды чемпионата мира-2018 переиграв Англию (2:0) в матче за третье место.

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