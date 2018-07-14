Бельгія – Англія: "червоні дияволи" виграли перший тайм завдяки голу Меньє

Бельгія та Англія зустрічаються у матчі за третє місце чемпіонату світу ЧС-2018. Рахунок та звіт про матч читайте на Футбол24.

Матч Бельгія – Англія розпочався о 17:00 за київським часом.

Бельгія – Англія – відео гола

Команда Роберто Мартінеса, яка мріяла зіграти у фіналі чемпіонату світу та вважалась одним з головних фаворитів турніру, відкрила рахунок вже на 4-й хвилині. Де Брюйне знайшов на лівому фланзі атаки вільного Шадлі, а той виконав класну передачу вздовж воротарського, звідки Меньє вколотив сферу у сітку, випередивши захисника.

Бельгія – Англія: онлайн-трансляція матчу за 3-тє місце ЧС-2018

Після забитого м'яча Бельгія продовжувала цікаво комбінувати, тоді як в команди Саутгейта зовсім не клеїлась наступальна гра. "Три леви" збились на банальні навіси та простріли, які не несли жодної загрози воротам Куртуа. А ось "червоні дияволи" знову боляче "укололи" англійців на 12-й хвилині, коли Пікфорд ногою відбив удар Де Брюйне з близької відстані.

Англія організувала свій перший небезпечний момент лише на 23-й хвилині. Дайєр знайшов у карному бельгійців Кейна, а форвард Тоттенхема, пробиваючи у падінні метрів з 16-ти, лише трішки не влучив у ворота.

Підопічні Мартінеса, які більш натхненно проводили перший тайм, знову серйозно загрожували володінням Пікфорда на 35-й хвилині. Алдервейрелд потужно вистрілив з-за меж штрафного, а м'яч просвистів над поперечкою. А наприкінці першого тайму Бельгії довлелось провести вимушену заміну, коли травмованого Шадлі замінив Вермален.

Після перерви Саутгейт вирішив освіжити гру своєї команди, випустивши на поле дует форвардів МЮ – Решфорда та Лінгарда. Англія одразу додала в атаці, але саме бельгійці могли забивати вдруге. На 56-й хвилині Де Брюйне блискучою передачею виводив Лукаку на побачення з Пікфордом, але форвард МЮ дивом не зумів приборкати сферу.

ЧС-2018, матч за 3-те місце

Бельгія – Англія – 1:0 (LIVE)

Гол: Меньє, 4