Вітсель може стати першим трансфером Сульшера біля керма Манчестер Юнайтед

Хавбек Борусії Д Аксель Вітсель потрапив до сфери зацікавлень "червоних дияволів".

Новоспечений тренер манкуніанців Уле Гуннар Сульшер особисто зацікавлений у запрошенні на Олд Траффорд бельгійського півзахисника, інформує Bristol Live.

Вітсель назвав перехід у Борусію Д найкращим рішенням у кар'єрі

Повідомляється, що перехід може відбутись вже у січні під час зимового трансферного вікна. До слова, екс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью вже цікавився гравцем і навіть їздив його переглядати.

Нещодавно бельгієць зізнався, що влітку міг опинитись у складі "червоних дияволів", однак вирішив перейти у Борусію Д з китайського Тяньцзінь Цюаньцзянь влітку 2018 року.

Зазначимо, вчора Сульшер здобув дебютну перемогу на чолі МЮ, розгромивши Кардіфф з рахунком 5:1.

Кардіфф – Манчестер Юнайтед – 1:5 – відео голів та огляд матчу