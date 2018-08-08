Вітсель обрав Борусію попри інтерес Наполі та Манчестер Юнайтед

Стали відомі подробиці переходу бельгійського хавбека Акселя Вітселя у дортмундську Борусію.

Агент новачка дортмундської Борусії Акселя Вітселя Пол Стефані розповів, що його клієнт міг продовжити кар'єру в АПЛ та Серії А, повідомляє портал HNL.

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"На Вітселя претендували і інші клуби, серед яких Манчестер Юнайтед і Наполі.

Однак я сказав Акселю: "У Дортмунді ти будеш номером один, а в Манчестері або Неаполі – одним з багатьох". Я від одного дуже хорошого джерела знаю, що Моурінью хотів бачити Вітселя в Манчестер Юнайтед. Але першим в списку португальця був Канте.

В результаті Аксель сказав мені: "Заверши якомога швидше мій перехід в Боруссію, тому що я дуже хочу туди перебратися", – сказав Стефані.

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