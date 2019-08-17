Ворскла та СК Дніпро-1 розписали результативну нічию

В рамках очного матчу 4-го туру УПЛ Ворскла та СК Дніпро-1 сильнішого виявити не змогли (1:1).

Перший тайм поєдинку виявився доволі динамічним і цікавим з точки зору гостроти. Моменти почали виникати вже з 2-ї хвилини, коли подачу Кравченка ударом головою з кількох метрів замкнув Логінов – Ткаченко виконав блискучий сейв. Ворскла відповіла на 7-й проривом Шехіча на правий край штрафного та падінням після удару по нозі, однак Євген Арановський вирішив, що це симуляція.

Потім команди обмінялися серією непоганих атак з ударами із середніх дистанцій, а на 29-й хвилині стався постріл з ближньої – це Петровіч після скидки Коломойця потужно пробив у поперечину. Втім, останнє слово у першому таймі залишилось за СК Дніпро-1. На 45-й хвилині у штрафному полтавців сталася метушня, внаслідок якої Коркішко пробив з льоту – вище воріт.

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На старті другого тайму команди обмінялися дуже схожими голами. Рахунок відкрили дніпровці: на 50-й хвилині Шаповал виконав подачу в район дальньої стійки, а Чичиков замкнув ударом головою під поперечину – 1:0! Ворскляни відігралися вже на 54-й зусиллями Коломойця, який вискочив з-за спини Гуйє й переправив навіс Пердути у ворота – 1:1. На 57-й "зелено-білі" могли вийти уперед після чергового зависаня м'яча над штрафним, але вийшло трохи неточно.

В другому таймі гра стала не дуже гострою, але вкрай жорсткою. Команди почали багато фолити, заробляли жовті картки, а Ворскла ще і втратила Шехіча – схоже, у боснійця серйозні проблеми з коліном, адже його винесли на ношах. У СК Дніпро-1 з гримасою болю на обличчі був замінений Когут, а також сильно шкутильгав Куліш. Крім того, ще в першому таймі отримав пошкодження Лопирьонок, а перед матчем стало відомо про травму Супряги.

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Ендшпіль поєдинку пройшов під акомпанімент атаки Ворскли. Полтавці провели кілька небезпечних проривів по обох флангах, а на 87-й хвилині з гострого кута після передачі Кане бив Габелок – без проблем для Кліщука. Апогеєм тиску господарів став момент на 89-й, коли Мартиненко замкнув подачу з флангу ударом головою в хрестовину. Вже у компенсований час вилучення за суперечки з арбітром отримав Кравченко, однак дотиснути гостей "зелено-білим" не вдалося.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. СК Дніпро-1 поки залишається на шостій позиції з п'ятьма очками в активі, а Ворскла набрала чотири пункти й обійшла Олександрію. Тепер полтавці обіймають восьму сходинку.

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