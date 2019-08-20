Вице-президент Ворсклы Лысак: Мы не можем перенести время начала матчей, права принадлежат УПЛ

Вице-президент Ворсклы Олег Лысак прокомментировал старт сезона команды.

"К сожалению, мы не можем повлиять на время начала матчей, поскольку права переданы УПЛ. Мы постоянно просим, чтобы наши игры ставили в удобное время, в первую очередь, для болельщиков. Мы очень ценим людей, которые приходят на трибуны.

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Хотел бы подчеркнуть, что в этом сезоне при отрицательном результате люди поддерживают. Думаю, все видят качественные изменения в игре команды, получают удовольствие от игры команды. Хочу поблагодарить болельщиков и поддержать ребят, знаю, что они выкладываются на все 110%.

Изменился стиль, тактика, матчи стали более эмоциональными. Чуть больше, чем у конкурентов, голевых моментов у Ворсклы, это очень нравится зрителям. Эмоции – то, за что платит деньги наш болельщик", – рассказал Лысак в эфире Футбольный формат.

Напомним, Ворскла уже дважды в этом сезоне начинала свои матчи в 14:00. Следующая игра против Колоса также начнется в этот час.

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