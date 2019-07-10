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Віце-президент УПЛ Ключковський назвав нюанси нового формату чемпіонату

21:08 721 Читать на русском
Віце-президент УПЛ Ключковський назвав нюанси нового формату чемпіонату
Маркіян Ключковський / соцмережі

Віце-президент УПЛ Маркіян Ключковський розповів, які деталі залишилось узгодити після прийняття нового формату.

"Формат змагання (на 14 команд) визначимо з клубами. Робоча версія – поділ на групи, але є нюанси, які потребують уточнення.

УАФ ухвалила збільшення кількості учасників УПЛ з сезону 2020/21 – ще через рік буде 16 команд

Те ж з обміну. Робочі версії – це один вниз, три вгору. Або те ж саме, тільки ще 1 пара плей-офф", – сказав Ключковський Tribuna.com.

Нагадаємо, УАФ ухвалила формат із 14 учасниками УПЛ у сезоні 2020/21, а у сезоні 2021/22 – із 16 командами.

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Теги
формат УПЛ УПЛ Маркіян Ключковський
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