УАФ ухвалила збільшення кількості учасників УПЛ з сезону 2020/21 – ще через рік буде 16 команд

УАФ ухвалила рішення збільшити кількість учасників УПЛ з наступного сезону.

"Чудова новина для всієї футбольної України! Виконком УАФ ухвалив рішення про збільшення кількості клубів-учасників УПЛ в сезоні 2020/2021 до 14 команд, а в наступному сезоні – 2021/2022 – до 16 команд.

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Важливо, що такий крок зроблено до початку нового сезону змагань, що дозволить і клубам Прем’єр-ліги, і клубам Першої ліги ґрунтовно підготуватися до зміни формату турніру, чітко розставити власні пріоритети і розробити стратегію їх досягнення.

А ще це рішення стане додатковою мотивацією для молодих гравців, які мріють потрапити до Прем’єр-ліги. Тому, новий футбольний сезон буде однозначно цікавішим і більш конкурентним! Окрім того, нововведенням сезону 2019/2020, що невдовзі стартує, стане використання системи VAR.

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Протягом першого кола змагань система відеоповторів буде використовуватися в режимі офлайн для проведення тестування обладнання і навчання арбітрів. А вже в лютому-березні 2020 року ми очікуємо дозволу FIFA і IFAB на використання VAR в режимі онлайн.

Український футбол поступово одужує після масштабних потрясінь, спричинених російською анексією Криму і початком війни на Донбасі. Власне, нещодавні історичні перемоги і досягнення наших збірних яскраве тому підтвердження!", – написав Павелко у своєму Facebook.