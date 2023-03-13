"Дали шанс молодим гравцям... Для нас це дуже важливо. Важливо, що наші вихованці дебютують саме у таких матчах, як із Шахтарем. Це перший матч Карпуся сьогодні в УПЛ, але явно не останній. На жаль, тільки програли 0:3, тут вже нічого не додаси.

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Єдине, що ще хочу сказати: ми сьогодні тут, ми грали у Кривому Розі. За нашою грою спостерігали наші 15 загиблих пацанів. Ця гра була для них. Для нас дуже важливо було зіграти саме вдома, у Кривому Розі. І цим матчем усім доводимо те, що й так у всіх нас в головах. Показуємо тій русні, яка зараз на нашій землі, що на них очікує.

Ми все показали цим матчем, який провели тут. Показали нашим новим фірмовим принтом, який у нас вже є. Хтось ще посперечається, що русні пи**а?!" – наводить слова Гагаріна офіційний сайт Кривбаса.

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