"Дали шанс молодым игрокам... Для нас это очень важно. Важно, что наши воспитанники дебютируют именно в таких матчах, как с Шахтером. Это первый матч Карпуся сегодня в УПЛ, но явно не последний. К сожалению, только проиграли 0:3, здесь уже ничего не добавишь.

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Единственное, что еще хочу сказать: мы сегодня здесь, мы играли в Кривом Роге. За нашей игрой наблюдали наши 15 погибших пацанов. Эта игра была для них. Для нас очень важно было сыграть именно дома, в Кривом Роге. И этим матчем всем доказываем то, что и так у всех нас в головах. Показываем той русне, которая сейчас на нашей земле, что их ожидает.

Мы все показали этим матчем, который провели здесь. Показали нашим новым фирменным принтом, который у нас уже есть. Кто-то еще поспорит, что русне пи**а?!" – приводит слова Гагарина официальный сайт Кривбасса.

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