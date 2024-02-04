Серія А оплакує втрату одного з найсильніших легіонерів у своїй історії. У неділю, 4 лютого, стало відомо про смерть Курта Хамріна.

Легендарний шведський нападник Курт Хамрін помер у віці 89 років. Причини смерті не уточнюються.

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Хамрін у 1956-му перебрався з рідного АІКа в Ювентус. Форварда переслідували травми, тому довелося вирушати в оренди. Швед став справжньою легендою Фіорентини, за яку відіграв 9 років – 358 матчів, 203 голи. Хамрін ділить з Габріелем Батістутою звання найкращого бомбардира в історії "фіалок". Також він входить до топ-10 бомбардирів Серії А і до топ-2 бомбардирів-легіонерів, поступаючись лише земляку Гуннару Нордалю. Головні клубні трофеї Курт здобував з Міланом, ставши чемпіоном Італії та переможцем ЛЧ.

За збірну Швеції Хамрін провів 32 матчі та забив 16 м'ячів. Зокрема, "Курре" оформив 4 голи на домашньому ЧС-1958, де у фіналі довелося поступитися Бразилії ще зовсім юного Пеле. Зі смертю Курта Хамріна завершилася епоха – був останнім живим учасником того фіналу ЧС-1958.

En av svensk fotbolls största ikoner har lämnat oss. Vila i frid Kurt "Kurre" Hamrin. ️



"Kurre" Hamrin var en stor faktor till Sveriges VM-silver 1958. Han är en legend i både AIK och Fiorentina för sina insatser i klubbarna.



Våra tankar går till Kurts familj och vänner.

Tack… pic.twitter.com/ql9qivlEjM — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) February 4, 2024

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