Помер легенда Серії А і найкращий бомбардир в історії Фіорентини – він грав у фіналі ЧС, який коронував Пеле
Серія А оплакує втрату одного з найсильніших легіонерів у своїй історії. У неділю, 4 лютого, стало відомо про смерть Курта Хамріна.
Легендарний шведський нападник Курт Хамрін помер у віці 89 років. Причини смерті не уточнюються.
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Хамрін у 1956-му перебрався з рідного АІКа в Ювентус. Форварда переслідували травми, тому довелося вирушати в оренди. Швед став справжньою легендою Фіорентини, за яку відіграв 9 років – 358 матчів, 203 голи. Хамрін ділить з Габріелем Батістутою звання найкращого бомбардира в історії "фіалок". Також він входить до топ-10 бомбардирів Серії А і до топ-2 бомбардирів-легіонерів, поступаючись лише земляку Гуннару Нордалю. Головні клубні трофеї Курт здобував з Міланом, ставши чемпіоном Італії та переможцем ЛЧ.
За збірну Швеції Хамрін провів 32 матчі та забив 16 м'ячів. Зокрема, "Курре" оформив 4 голи на домашньому ЧС-1958, де у фіналі довелося поступитися Бразилії ще зовсім юного Пеле. Зі смертю Курта Хамріна завершилася епоха – був останнім живим учасником того фіналу ЧС-1958.
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