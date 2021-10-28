Легіонер київського Динамо Вітінью підтвердив, що на зорі кар'єри міг попрощатися не тільки з футболом, а й з життям.

"Так, я 5 місяців взагалі не грав у футбол. Просто стриг нігті та заніс бактеріальну інфекцію. Ще б трохи, і, можливо, зараз я би з вами вже не розмовляв. Але, слава Богу, тепер я тут і втілюю свої мрії.

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Преса писала правду – все так і було. Я дійсно міг померти. Я провів у реанімації три дні, перебуваючи десь між життям і смертю. Ця інфекція атакувала всі мої органи. Якщо б не Бог, мене б сьогодні тут не було", – зізнався бразилець в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, що Вітінью влітку перебрався в Динамо за 6 млн євро з Атлетіко Паранаенсе. У його активі 8 матчів у сезоні 2021/22.

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