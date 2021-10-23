Півзахисник киян Вітінью не падає духом після поразки від Барселони (0:1) у третьому турі Ліги чемпіонів.

"Мені вдалося подолати кілька перешкод, я зумів дебютувати у найбільшому клубному турнірі світу, за яким багато років стежив на ТБ. Були складні етапи, але вони мотивували мене використовувати кожну хвилину на полі.

Камп Ноу – дуже гарний стадіон, ми зіграли проти великого клубу у великому турнірі. Моя мрія здійснилась. Луческу щодня надає повну підтримку. Я продовжую працювати, щоб отримати місце в складі, поважаючи партнерів по команді. Вчуся у всіх, особливо в плані тактики, що дуже важливо в Європі. Я щасливий в Україні, хочу багато чого досягти для клубу.

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Ми завжди повинні вірити. Потрапили в групу смерті у Лізі чемпіонів, на рівних билися з Барселоною і Бенфікою. Повинні скорегувати деякі деталі, але ніколи не припиняти вірити. ЛЧ вже показала чудові сюжети, ми хочемо написати свій", – цитує Вітінью Globo.

До слова, "біло-сині" після трьох турів розташувались на останній сходинці групи Е. Матч-відповідь між Динамо та Барселоною відбудеться 2 листопада на НСК Олімпійський.

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