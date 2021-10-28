Легионер киевского Динамо Витиньо подтвердил, что на заре карьеры мог проститься не только с футболом, но и с жизнью.

"Да, я 5 месяцев вообще не играл в футбол. Просто подстригал ногти и занес бактериальную инфекцию. Еще бы чуть-чуть, и, возможно, сейчас я бы с вами уже не разговаривал. Но, слава Богу, теперь я здесь и воплощаю свои мечты.

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Пресса писала правду – все так и было. Я действительно мог умереть. Я провел в реанимации три дня, находясь где-то между жизнью и смертью. Эта инфекция атаковала все мои органы. Если бы не Бог, меня сегодня здесь не было бы", – признался бразилец в интервью SportArena.

Напомним, что Витиньо летом перебрался в Динамо за 6 млн евро из Атлетико Паранаэнсе. В его активе 8 матчей в сезоне 2021/22.

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