Мажоритарний акціонер Вітесса Валерій Ойф вирішив продати свою долю в нідерландському клубі, повідомляє прес-служба Вітесса. Також російський олігарх залишить своє крісло у наглядовій раді клубу.

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"Мені дуже боляче прощатися з Вітессом, але в нинішній ситуації я ухвалюю це важке рішення на користь клубу, співробітників, уболівальників, спонсорів та інших зацікавлених сторін. Я завжди був дуже прив'язаний до клубу та насолоджувався відмінними виступами. Клуб та вболівальники залишаться у моєму серці", – йдеться у заяві Ойфа.

Додамо, що до подібного кроку вдався і Роман Абрамович, якого ледь не змушують віддати Челсі іншому власнику. Причиною стали жорсткі санкції щодо російських олігархів.

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