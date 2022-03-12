Мажоритарный акционер Витесса Валерий Ойф решил продать свою долю в нидерландском клубе, сообщает пресс-служба Витесса. Также российский олигарх оставит свое кресло в наблюдательном совете клуба.

Абрамович согласился продать Челси под угрозой снятия клуба посреди сезона

"Мне очень больно прощаться с Витессом, но в нынешней ситуации я принимаю это тяжелое решение в пользу клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон. Я всегда был очень привязан к клубу и наслаждался отличными выступлениями. Клуб и болельщики останутся в моем сердце", – говорится в заявлении Ойфа.

Добавим, что к подобному шагу прибег и Роман Абрамович, которого едва ли не вынуждают отдать Челси другому владельцу. Причиной стали жесткие санкции в отношении российских олигархов.

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