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"Вітаємо, Лео": Мессі підписався на Instagra, мексиканського Атласа, власником якого є Маркес

21 січня 00:15 2 Читать на русском
"Вітаємо, Лео": Мессі підписався на Instagra, мексиканського Атласа, власником якого є Маркес
Ліонель Мессі / ФІФА

Ліонель Мессі несподівано підписався на Instagram Атласа, в керівництві якого працює екс-захисник Барселони Рафа Маркес. Мексиканський клуб оригінально відреагував.

Мексиканський Атлас отримав приємний сюрприз у вигляді підписки на власну сторінку від Ліонеля Мессі.

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Прес-служба клубу опублікувала фотографію з написом "Bienvenido, Leo 10", ніби презентувала аргентинця в статусі свого нового гравця.

Справа в тому, що президентом Атласа є колишній захисник Барселони Рафа Маркес, який є давнім другом Мессі.

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Теги
Барселона Барселона Атлас Атлас Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Рафа Маркес Рафа Маркес
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