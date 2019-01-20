"Вітаємо, Лео": Мессі підписався на Instagra, мексиканського Атласа, власником якого є Маркес

Ліонель Мессі несподівано підписався на Instagram Атласа, в керівництві якого працює екс-захисник Барселони Рафа Маркес. Мексиканський клуб оригінально відреагував.

Мексиканський Атлас отримав приємний сюрприз у вигляді підписки на власну сторінку від Ліонеля Мессі.

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Прес-служба клубу опублікувала фотографію з написом "Bienvenido, Leo 10", ніби презентувала аргентинця в статусі свого нового гравця.

Справа в тому, що президентом Атласа є колишній захисник Барселони Рафа Маркес, який є давнім другом Мессі.

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