Кохана подарувала 21-річному бразильцю сина, якого назвали Мігелем. Вітао не зміг особисто бути присутнім на пологах, проте встиг поспілкуватися через відеозв'язок.

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"Це було трохи не так, як планувалось, але Мігель надто вже хотів прийти у цей світ, ха-ха! Я не можу словами описати те щастя, яке я відчуваю. Дякувати Богу, що дозволив мені втілити цю мрію. Я всіляко намагався уявити себе в такий важливий момент життя. Це любов!

Ми будуємо плани, але Бог може їх змінювати. Подяка!! Кохана, ти була справжнім воїном, а Мігель ідеальний! Син може бути спокійним, бо його батько – справжня скеля", – написав Вітао в Instagram.

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