Півзахисник Шахтаря Тете розуміє, що знання мови спростило б його побут і адаптацію в Україні.

"Які російські чи українські слова мені подобаються? "Слава Богу", "спасибі", "добре". Зазвичай ці слова.

"Гарна ідея": Тете роздумує над прийняттям українського громадянства

Я не знаю, скільки часу мені знадобиться для вивчення мови, але іноді я розмовляю з дружиною українською. Це трохи складно, я місяць займався і дещо вивчив. Звичайно, варто вчити. Мені ця ідея здається гарною", – заявив Тете у програмі Бомбардир. Також легіонер Шахтаря за допомоги дружини Тетяни виконав кілька рядків гімну України.

Нагадаємо, 3 роки тому "гірники" заплатили Греміо за півзахисника 15 млн євро. Чинний контракт Тете з Шахтарем розрахований до кінця 2023-го.

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