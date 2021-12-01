Тете пообіцяв підтягнути українську мову і навіть виконав "Ще не вмерла..." з дружиною – колоритне відео
Півзахисник Шахтаря Тете розуміє, що знання мови спростило б його побут і адаптацію в Україні.
"Які російські чи українські слова мені подобаються? "Слава Богу", "спасибі", "добре". Зазвичай ці слова.
"Гарна ідея": Тете роздумує над прийняттям українського громадянства
Я не знаю, скільки часу мені знадобиться для вивчення мови, але іноді я розмовляю з дружиною українською. Це трохи складно, я місяць займався і дещо вивчив. Звичайно, варто вчити. Мені ця ідея здається гарною", – заявив Тете у програмі Бомбардир. Також легіонер Шахтаря за допомоги дружини Тетяни виконав кілька рядків гімну України.
Нагадаємо, 3 роки тому "гірники" заплатили Греміо за півзахисника 15 млн євро. Чинний контракт Тете з Шахтарем розрахований до кінця 2023-го.
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