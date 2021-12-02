Любимая подарила 21-летнему бразильцу сына, которого назвали Мигелем. Витао не смог лично присутствовать на родах, однако успел пообщаться через видеосвязь.

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"Это было немного не так, как планировалось, но Мигель слишком уж хотел прийти в этот мир, ха-ха! Я не могу словами описать то счастье, которое я чувствую. Слава Богу, что позволил мне воплотить эту мечту. Я всячески пытался представить себя в столь важный момент жизни.

Мы строим планы, но Бог может изменить их. Благодарность!! Любимая, ты была настоящим воином, а Мигель идеален! Сын может быть спокойным, потому что его отец – настоящая скала", – написал Витао в Instagram.

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