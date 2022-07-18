"Шановні друзі! Цей пост хотів би присвятити волонтерам, воїнам, легіонерам, які допомагають і борються за нашу незалежність. Давайте заберемо у цієї людини з "немитою головою" (Вадима Шаблія, – прим.) мій борг, і на всю суму купимо багато, дуже багато, дуже дуже багато "ніштяків" для нашої армії та хлопців із ЗСУ.

"Коли Шаблій припинить пиз*іти?": Панков звинуватив агента Ярмоленка у співпраці з окупантами

Там вистачить на джипи, тепловізори, багато медикаментів, на дрони та навіть на крило від "Байрактара". Пишіть йому, пишіть його футболістам, і ми заберемо разом гроші та допоможемо хлопцям на фронті. Проявіть наполегливість і покажіть себе у повній красі! Слава Україні", – написав Панков на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Цікаво, що одним з перших, хто відреагував на пост Панкова став Андрій Ярмоленко, агентом якого є саме Шаблій.

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